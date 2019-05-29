Askeri Casusluk kumpasında eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay'a FETÖ'den 11 yıl hapis!

İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
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