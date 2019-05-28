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  • 28.05.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 11:49

Son dakika: 'de operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince / silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, / silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve 'de ikamet ettikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüpheli şahısların eski askeri öğrenci, özel şirkette işçi, bir kamu kurumunda yardımcı hizmetli, biri emekli biri de aktif görevde olan astsubay oldukları tespit edildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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