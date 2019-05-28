Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.05.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 21:03

'da 4 terörist teslim oldu

Güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristten birinin, 2018'de 'de el yapımı yla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili olduğu tespit edildi.

Batman'da 4 terörist teslim oldu

'da güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristten birisinin, 2018'de 'de el yapımı yla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batman'ın Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerince yürütülen iç güvenlik operasyonuna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, operasyon kapsamında bir sığınakta saklandıkları tespit edilen 4 terörist, silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerden birisinin, 4 Ekim 2018'de Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili, sözde "Mava Grubu" sabotajcısı "Mahir" kod adlı terörist olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBatman'da 4 terörist teslim oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri