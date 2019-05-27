Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.05.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 10:36

Son dakika: şüphelisi 42 asker hakim karşısında

merkezli 25 ilde gerçekleştirilen / soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 'nın içerisine yerleştirilmiş, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ve ekiplerinin ortak çalışmalarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 42 şüpheli asker adliyeye sevk edildi.

49 İSİM TESPİT EDİLDİ
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/) yönelik yürüttükleri çalışmalarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri () içerisine yerleştirdiği ve büfelerin ankesörlü telefonlarından periyodik olarak arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 1 uzman çavuş toplam 49 şüpheli tespit etti.

42 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şüpheliler hakkında gözaltı kararı alan TEM ve İstihbarat ekipleri, şüphelilerin yakalanması için merkez Bursa olmak üzere , , İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, , Samsun, , Balıkesir, Yalova, , , Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, , , Burdur, ve Gaziantep'te şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: FETÖ şüphelisi 42 asker hakim karşısında
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri