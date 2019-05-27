Kandilli Rasathanesi Amasya'nın Bulduklu ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 03:09'da gerçekleşen ve derinliği 4.2 olan depremin birçok ilçede hissedildiği kaydedildi.
Son dakika: Amasya'da korkutan deprem
Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Amasya'da deprem meydana geldi.
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