Okçular Vakfı tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı Rumeli Hisarı'nda yapıldı. Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız , gazetecilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in Okçular Vakfı'na yönelik iddialarıyla ilgili soruları üzerine,şeklinde yanıt verdi. Bilal Erdoğan da iddialarla ilgili şunları söyledi:Toplantıya Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Toplantıda söz alan Haydar Ali Yıldız,diye konuştu.Ardından konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da, geçen her yıl Türk okçuluğunun büyüdüğünü belirterek, "Bu başarının Okçular Vakfı'mızın tüm kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirliği ve antrenör yetiştirmeye verdiği önemle, belediyelerin spor kulüplerinde okçuluğa yer vermesine teşvik etmek suretiyle, Anadolu'da bu sene de fetih kupasının ulusal elemelerini 5 ilde İstanbul ile birlikte yapmış olduk. Böylece Anadolu'nun her köşesine okçuluğu götürmeye gayret ettik" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve beraberindekiler Rumeli Hisarı'ndan Marmara Denizi'ne doğru önce menzil daha sonra da hedef atışı gerçekleştirdi.7. Fetih Kupası, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılım ile gerçekleşiyor. 52 ülkeden 520 sporcunun yarışacağı okçuluk yarışmaları 27-29 Mayıs 2019 tarihlerinde Okçular Vakfı'nda yapılacak. Geleneksel ve Modern kategoride yapılacak olan final yarışmasının elemeleri Nisan ayından itibaren Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde tamamlandı. Balıkesir, Ankara, Tokat, Elazığ ve İstanbul'da gerçekleşen eleme yarışmalarına toplamda 2770 yarışmacı katılım sağladı.Fetih Kupası'nın en dikkat çekici yarışmalarından olan menzil atışlarının yine kıyasıya bir mücadeleye sahne olması bekleniyor. Organik Yay, Limitli Karma, Limitsiz Bay, Limitsiz Bayan ve Siper kategorilerinde yerli ve yabancı 187 sporcunun mücadele edeceği müsabakalar, 29 Mayıs'ta Okçular Vakfı'nda başlayacak olan final müsabakalarının ardından düzenlenecek olan madalya töreni ve kapanış seremonisiyle sona erecek.