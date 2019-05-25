Irak’ın kuzeyinden hain saldırı

Hakkari'nin Derecik İlçesi'nin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristler yol yapım çalışması yapan işçilere saldırı düzenledi. Bölgede güvenliği sağlayan askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada Yozgatlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü (25) şehadete erdi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
HÜSEYİN KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR
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