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  • 24.05.2019 15:03
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 15:03

Son dakika: 'lı teröristlerden havanlı saldırı: 1 asker şehit

'nin Derecik ilçesinin karşısında 'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, 'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu.

Sınır ötesinden acı haber

Derecik ilçesinin karşısında, 'ın kuzeyinde bulunan Avaşin- Basyan bölgesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Sera Batin üs bölgesinde, iş makineleriyle yol yapım çalışması gerçekleştiren işçilere, 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu. Saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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