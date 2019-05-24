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  • 24.05.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 09:42

'den kadınlar için askerlik teklifi

Meclis'te yeni askerlik sistemi görüşülürken, 'den kadınlara da askerlik imkanı verilmesine yönelik teklif geldi.

MHP'den kadınlar için askerlik teklifi

Teklifin maddeleri üzerine söz alan Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, teklifte "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecburdur." maddesinin yer aldığını belirterek, bir esneklik getirilerek talep halinde kadınların da er, astsubay veya yedek subay olarak askerlik yapmasına imkan sağlanmasını istedi.

"TÜRK KADINLARINA GÜVENİN"
Reformdan söz edilecekse böyle bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Vahapoğlu, "Türk kadınlarına güvenin. Gitmek isteyen kadını askere alalım." dedi.

Milletvekillerinin soruları üzerine ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, bedelli askerlik başvuruların aralık ayına kadar alınacağını ve kura çekimlerinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

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