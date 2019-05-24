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  • Son Güncelleme: 24.05.2019 19:41

KYK bursu ve kredisi yazın veriliyor mu, ne zaman kesilir? KYK yazın devam eder mi?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrenciler yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte "KYK bursu ve kredisi yazın veriliyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin son günlerine yaklaştığımız şu günlerde yüz binlerce öğrenci sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KYK bursu ne zaman kesiliyor?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere verilen burs ve kredinin yaz aylarında devam edip etmediği öğrenciler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin son günlerine yaklaştığımız şu günlerde öğrenciler "KYK bursu ve kredisi yazın veriliyor mu?" sorusuna yanıt arıyor.

KYK BURS VE KREDİSİ YAZIN VERİLİYOR MU?

KYK kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2018-2019 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin kredi ödemesi haziran ayı itibariyle sona erecektir.

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) konu hakkında yaptığı açıklama ise şu şekilde;

"Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir."

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ VE BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Lisansta 500 TL
Yüksesk Lisansta 1.000 TL
Doktorada 1,500 TL

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