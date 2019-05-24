İzmir'de Tunç Soyer ile Tuncay Özkan karşı karşıya geldi

İzmir'de CHP'nin Eylül ayında başlayacak delege seçimleri ile ardından yapılacak ilçe ve il kongresi süreci nedeniyle kulisler şimdiden kaynamaya başladı. Bu siyasi savaşta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer karşı karşıya geldi.
MUTLAK HAKİMİYET
Çiğli, Buca ile Çeşme'de kendine yakın isimleri belediye başkan adayı yaptırmayı başaran Özkan, il kongresini, İzmir örgütünde 'mutlak hakimiyetini' sağlama fırsatı olarak görüyor. İl Başkan adayı olarak 'tanınmış bir gazeteciyi' hazırladığı belirtiliyor. İzmir'in patronluğu konusunda, Soyer'in de kongre sürecinde örgütte inisiyatifi ele almak istediği öğrenildi. Soyer, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kendisiyle birlikte hareket eden CHP İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu'nu bu görev için düşünüyor.
MUTLAK HAKİMİYET
Çiğli, Buca ile Çeşme'de kendine yakın isimleri belediye başkan adayı yaptırmayı başaran Özkan, il kongresini, İzmir örgütünde 'mutlak hakimiyetini' sağlama fırsatı olarak görüyor. İl Başkan adayı olarak 'tanınmış bir gazeteciyi' hazırladığı belirtiliyor. İzmir'in patronluğu konusunda, Soyer'in de kongre sürecinde örgütte inisiyatifi ele almak istediği öğrenildi. Soyer, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kendisiyle birlikte hareket eden CHP İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu'nu bu görev için düşünüyor.
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