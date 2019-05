Başkan Erdoğan: Dimdik ayaktayız

Erdoğan, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, birlik mesajı verdi: Türkiye son 17 yılda istihdam da yaklaşık 9 milyonluk bir artış sağladı.ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz, dimdik ayakta durmayı başardık. Maruz kaldığımız ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri yapacağız.teknoloji hamlesiyle ülkemize her alanda çağ atlatıyoruz. Ülkemizin zenginliği her birimizin zenginliğidir, itibarı itibarımızdır. Türkiye 82 milyon vatandaşıyla bir bütündür.her önemli 5 inşaat firmasından birinin ülkemizden çıktığını görüyoruz. Avrupa'da tarımda ilk sırada dünyada 5'inci sıradayız. Bunların hepsi zenginliğin artması demek. Tarımda yerimiz daha da güçlenecek. Adil çalışmanın inşasını birlikte yapacağız.82 milyon vatandaşıyla Türkiye bir bütündür. Her kim şu veya bu sebeple ülkesine karşı bir işe kalkışırsa 82 milyona zarar vermiştir. Her kim bir katkıda bulunursa 82 milyona fayda sağlamıştır. Siyaset de ticaret de yapsak meseleye böyle bakmak zorundayız.BAŞKAN Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. "Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 600 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz" dedi.Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü nedeniyle Afrika büyükelçilerinin eşlerine iftar verdi. Erdoğan, "Afrika Evi'nden sonra şimdi de kültürel diyalogumuza büyük katkılar sağlayacağına inandığım Afrika Yemek Kitabı'nı sizlerle paylaşıyoruz" dedi.Erdoğan, geçen yıl hayatını kaybedeniçin düzenlenen toplantıda konuştu: Dünya çapındaki bilim adamının 1960 darbesinin ardından İ.Ü.'den uzaklaştırılması, tarihimizin en büyük ayıplarından biridir. İnşallah ülkemizi tüm bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz...Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun olan yüksek lisans öğrencilerine diplomalarını verdi.