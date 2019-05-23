YSK gerekçeli kararını açıkladı: 300 bin oy şüpheli

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin aldığı kararın gerekçesinde seçimlerin hangi usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiğini ayrıntılarıyla açıkladı. 250 sayfalık gerekçeli kararda YSK'nın temel dayanağı sandık kurullarında görev alan kamu görevlisi olmayan kişilere atıfta bulunularak "Bu durumun izah edilemediği" ifadesi kullanıldı. İşte maddeler halinde o usulsüzlükler:754 sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değil.ŞÜPHELI oy, aradaki farkın 20 katından fazla.35 BİN geçersiz oy, CHP'ye yazıldı.SANDIK kurulu başkanları kanuna aykırı görevlendirildi.YOK hükmündeki 108 sandıkta oy sayısı 30 bin 281.108 sandıkta sayım cetveli olmaması güvenirliliği zedeledi.58 sandıkta cezaevlerinde bulunanların yerine oy kullanıldı.6 sandık başkanı ile 3 kurul üyesinin KHK'lı olduğu belirlendi.90 sandıkta sayım cetvellerinde kurulun imzası yoktu.224 zihinsel engellinin oy kullandığı tespit edildi.6 sandıkta ölülerin yerine oy kullanıldı.377 kısıtlı seçmen oy kullandı.

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'da bazı toplum kesimlerinin ihtiyaçları var. Emekliler, asgari ücretle geçinenler, hiçbir geliri olmayanlar. Bunlara ilave sosyal destekler vereceğiz" dedi.