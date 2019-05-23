Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitti. 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul seçimine ilişkin yapılan itirazlar sonucu YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. İstanbullular 'Nerede oy kullanacağım' sorusuna yanıt aramaya başladı. 23 Haziran İstanbul seçimi için geri sayım başlarken, YSK tarafından sandık bilgisi paylaşıldı. Peki, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte 'Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım' sorusunun yanıtı...

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sandık bilgisi sorgulama işlemleri YSK'nın resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar T.C. Kimli Kartı bilgileri ile birlikte nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.

NEREDE OY KULLANACAĞIM? TIKLA, ÖĞREN

İstenen bilgiler girildikten sorna 'Sorgula' butonuna tıkladıktan sonra, aynı hanede oturan seçmenlerin oy vereceği yer, sandık numarası ve sıra numarası bilgileri görülebiliyor.