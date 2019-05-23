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  • 23.05.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 12:41

İstanbul seçimi sandık bilgisi belli oldu! 23 Haziran'da ? işlemi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimi için sandık bilgisi sorgulama ekranı aktif hale geldi. İstanbullular nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, nasıl yapılır? İşte 'Nerede ve hangi sandıkya oy kullanacağım' sorusunun yanıtı...

YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitti. 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul seçimine ilişkin yapılan itirazlar sonucu YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. İstanbullular 'Nerede oy kullanacağım' sorusuna yanıt aramaya başladı. 23 Haziran İstanbul seçimi için geri sayım başlarken, YSK tarafından sandık bilgisi paylaşıldı. Peki, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte 'Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım' sorusunun yanıtı...

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sandık bilgisi sorgulama işlemleri YSK'nın resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar T.C. Kimli Kartı bilgileri ile birlikte nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.

NEREDE OY KULLANACAĞIM? TIKLA, ÖĞREN

İstenen bilgiler girildikten sorna 'Sorgula' butonuna tıkladıktan sonra, aynı hanede oturan seçmenlerin oy vereceği yer, sandık numarası ve sıra numarası bilgileri görülebiliyor.

İstanbul yenileme seçimi ile ilgili detalı bilgiler için diğer sayfaları ziyaret edin...

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