Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı için Türkiye'de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i ATO Congresium'da kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı için Türkiye'de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i ATO Congresium'da kabul etti.
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