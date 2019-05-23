Başkan Erdoğan: Dosyaya hakim olun

Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe'de hakim ve savcı kura töreninde önemli mesajlar verdi:olmadığı bir devlet temelsiz bir bina gibi eninde sonunda yıkılıp gitmeye mahkumdur. Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin ağır saldırılarına maruz kaldı.öyle bir vazife ki en küçük bir ihmali kaldırmaz. Önünüze gelen dosyalardan bir tekini bile gözden kaçırmanız vahim sonuçlara yol açabilir.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasetçilerin sınırları zorladığını görüyoruz.siyasi partinin genel başkanı yargı mensuplarımızla ilgili insanlık dışı sözler sarf etti. Hukukun verdiği kararlar eleştirilebilir. Ama bu eleştiri içerik eleştirisi olabilir.değil de hakimlerin şahıslarını hedef alarak, çete yaftası vurup hedef göstererek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmemektir, hatta ahlaksızlıktır. Bu tür kişileri politikanın yüz karaları olarak değerlendiriyorum.mensuplarımızdan bu tür densizliklerine gözlerini, kulaklarını, kalplerini kapalı tutmalarını rica ediyorum, yargı içinde haklarını aramalarının gereğini de hatırlatmak istiyorum.

Başkan Erdoğan eğitim çalışanları ile düzenlenen iftar programına katıldı. Erdoğan, "Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz. Neyi başardıysak yıkım ekibine rağmen başardık" dedi.Adaletin yeni temsilcileri, hangi ile veya ilçeye atandıklarını büyük merak içinde takip etti.