İYİ Parti'de isyan çıktı! Kurultay kararı partiyi karıştırdı

31 Mart Yerel Seçimlerinden büyük güç kaybederek çıkan İP, 25 Mayıs Cumartesi üçüncü olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek. Saat 10:00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak kurultayın birinci gündem maddesi tüzük değişikliği olacak.

Basına yansıyan bilgilere göre şu konular ele alınacak:

* Uygulamada doğan aksaklıkları giderecek düzenlemeler yapılacak,

* Kadın kolları kurulacak. Oluşturulacak kadın kollarının ve teşkilatlanma modeli belirlenecek,

* Hazineden alınan yardımın, teşkilatlara dağıtılması için yöntem belirlenecek,

* Genel İdare Kurulunun (GİK) sayısı 50 kişiye düşürülecek.

* Genel Başkan, istemesi durumunda, GİK dışında parti üyesi olan 3 kişiye 'Başkanlık Divanı'nda görev verebilecek.

Bu değişiklikler partiyi karıştırmaya yetti. Kulislerden ulaşılan bilgiler, tepki nedenlerini ortaya koyar nitelikte.

''HANİ KADIN KOLLARI OLMAYACAKTI''

Tepki gösterilen değişikliklerden bir tanesi Kadın Kolları'nın kurulma kararı. Ekim 2017'de kurulan İP'de "Bizde pozitif ayrımcılık olmayacak. Erkek kolları olmadığına göre kadın kolları da olmayacak" denmişti. Ancak sadece 1,5 yılda bu karardan vazgeçildi. Ayrıca bu kararın ardından yüzde 25 kadın kotasının kalkıp kalkmayacağı, Kadın Kolları'nın bu kotanın içinde olup olmayacağı merak ediliyor.

''TEK KADIN YÖNETİMİ GELİYOR''

İsyan çıkaran bir diğer değişiklik de, 80 kişi olan Genel İdare Kurulu (GİK)'nun 50 kişiye düşürülüp, yetkilerinin Genel Başkan ve Başkanlık Divanı'na devredilmesi. Parti içinde ''Tek Kadın yönetimi başlıyor'' eleştirileri yapılıyor.

''OSMANLI'DAN BU YANA OLMAYAN YETKİ

Ayrıca Genel Başkan'ın istemesi durumunda GİK dışından parti üyesi 3 kişiye Başkanlık Divanı'nda görev verebilmesine yönelik değişiklik de tepkilerin odağında. Kulislerden ulaştığımız bilgilere göre ''Genel Başkan, GİK'e güvenmiyor, dışarıdan adam getirmenin zeminini oluşturuyor. Bu Osmanlı'dan bu yana siyasi partilerde olmayan bir uygulama'' eleştirileri dile getiriliyor. İP tabanında Meral Akşener'in adeta partiyi ''demir yumrukla yönetmeye'' hazırlandığı yorumları yapılıyor.