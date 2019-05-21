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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 10:50

Van'da operasyonu: 18 gözaltı

Van'ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde jandarmanın terör örgütü /'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da PKK operasyonu: 18 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çaldıran ve Başkale ilçelerine operasyon düzenlendi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
/ silahlı terör örgütünün işbirlikçilerine yönelik yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.



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