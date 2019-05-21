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  • 21.05.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 11:30

Son dakika: 'den için uyarısı

Son dakika... 'nde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Sakarya ve çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Yeni uyarı geldi...
1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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