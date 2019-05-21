Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre saat 08.24'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi Darkale bölgesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İŞTE SON DEPREMLER
Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! Son depremler..
Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.24'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi Darkale bölgesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte Manisa'daki korkutan deprem ve son depremler...
Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre saat 08.24'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi Darkale bölgesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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