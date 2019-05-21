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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 09:03

: 'da korkutan ! Son depremler..

... 'nden alınan bilgiye göre, saat 08.24'te merkez üssü 'nın Soma ilçesi Darkale bölgesi olan 3.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. İşte Manisa'daki korkutan deprem ve son depremler...

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