Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten CHP'li Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Basın Yayın Koordinatörü görevine gazeteci Volkan Memduh Gültekin'i getirmiş, CHP karışmıştı.

KILIÇDAROĞLU BU TWEETLERE KÖPÜRECEK

Volkan Gültekin'in CHP ile ilgili attığı skandal tweetler gündeme gelmiş, 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP ve Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştiri odaklı çok sayıda tweet attığı ortaya çıkmıştı.





KILIÇDAROĞLU'NA AFRİN ELEŞTİRİSİ

Volkan Gültekin'in CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren yeni tweetleri ortaya çıktı. Gültekin 19 Mart 2018 günü attığı bir tweetinde, "Afrin merkez hakkında felaket senaryoları yazıp, şüphe oluşturup, ordunun ilerleyişini durdurma çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şu anda ne düşünüyor? Amaç neydi? Gerçekten algılayamıyorum" diyerek Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirmiş.





"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ" ELEŞTİRİSİ

Yeni basın yayın koordinatörü bu kez CHP'lileri 'Mustafa Kemal'in askerleyiz' sözleri üzerine eleştirerek 17 Ocak 2018 günü şu tweeti atmış: "CHP'nin yeni il başkanları, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' deyince tüfeği alıp, gece 3-5 nöbeti tutup, mıntıka temizliği yapılıyor sanıyorlar galiba."

Volkan Gültekin 15 Ocak 2018 günü attığı bir tweetinde de, "Bir CHP'li de çıkıp demiyor ki kadına, "defol partimizden" diye. Sonra biz "herkes kokuşmuş" deyince suçlu oluyoruz. Atatürk yaşasaydı asardı, bunlar partiden ihraç bile etmiyorlar" diyerek eleştiride bulunmuş.





"CHP'Lİ BİR KESİM HDP'Yİ MECLİS'E SOKUP…"

Gültekin 25 Haziran 2018 günü attığı bir başka tweetinde ise HDP'nin CHP'li bir kesim tarafından meclise sokulduğunu belirterek şu yorumu yapmış: "Çankaya'da Selahattin Demirtaş 2,1 oy alırken, HDP 10,7 oy aldı. CHP'li bir kesim, HDP'yi Meclis'e sokup AK Parti'ye zarar vereyim derken en büyük zararı partilerine veriyor."





"KILIÇDAROĞLU'NUN TÜKENİŞİ"

Volkan Gültekin 6 Ağustos 2018 tarihinde attığı bir tweetinde ise Kılıçdaoğlu'nun siyaseten tükenişinin sosyal medyaya yansıdığını ifade ederek, "Ana muhalefet partisi CHP'nin liderinin attığı tweet 10 saatte sadece 362 RT almış. 2000'e yakın yorum var, hepsi kurultay ile ilgili. Siyaseten tükenişin sosyal medyaya yansıması. Gidişatın sonu aklıma Aziz Yıldırım'ı getiriyor. İnananı kalmayan bir lider, yok olmaya mahkumdur" yazmış.

SABAH