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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 12:32

Son dakika: ile Rusya arasında kritik görüşme!

, ile telefonda görüştü. Akar'ın Şoygu ile görüşmesinde ’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme!

ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'deki son gelişmeler, bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi.

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