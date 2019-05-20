Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib'deki son gelişmeler, bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi.