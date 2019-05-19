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  • Son Güncelleme: 19.05.2019 18:53

Siirt'te , 8 yaşındaki çocuk için havalandırıldı

Siirt'te vücudunda üçüncü derece yanık oluşan 8 yaşındaki çocuk için havalandırıldı. Yaralı çocuk askeri helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Askeri helikopter, yaralı çocuk için havalandı

Siirt'in ilçesinde, vücudunda üçüncü derece yanık oluşan 8 yaşındaki çocuk, le alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Cevizli köyünde meydana geldi. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan çocuğun durumunun bildirilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, durumu 'na iletti. Kara Kuvvetler Komutanlığı'na ait helikopter küçük çocuk için havalandı. Helikopterle alınan çocuk, Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

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