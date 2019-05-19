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  • Son Güncelleme: 19.05.2019 13:40

'da 'a yoğun ilgi

Büyükşehir Belediye Başkan adayı , Avcılar'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, bir ailenin evine de konuk oldu.

İstanbul'da Binali Yıldırım'a yoğun ilgi
Büyükşehir Belediye Başkan adayı , Avcılar ilçesi Yeşilkent Kazım Karabekir Caddesi'nde oturan Özcan ailesinin evine konuk oldu.



Aile ile birlikte çay içip sohbet eden Yıldırım, fotoğraf da çekildi. Daha sonra evden ayrılan Binali Yıldırım, Marmara Caddesi'nde yürüyüş yapıp vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, bir kafeye girerek orada bulunanlarla tek tek tokalaşıp sohbet etti.



Gençlerin bulunduğu bir masaya oturan Yıldırım, gençlerle tavla oynadı.

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