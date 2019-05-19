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  • 20.05.2019 07:23
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 07:23

'den tehdit gibi açıklama!

'nın siyasi uzantısı Eş Genel Başkanı , 23 Haziran seçimlerine ilişkin yine şiddet ve tehdit dolu açıklamalarda bulundu. Temelli, “’da seçimlere giderken bize soruyorlar HDP ne yapacak diye. Söyledik ne yapacağımız çok nettir" dedi.

HDP'den tehdit gibi açıklama!

Eş Genel Başkanı , iptal edilen seçimlerine ilişkin gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.

TEHDİT ETTİ: 40 YILDIR YAPTIKLARINA BAK
YSK eliyle iptal edilen ve yenilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Temelli, "Kürtlerin ne yapacağını merak ediyorsan sadece seçimlere bakma, dön bak 40 yıldır ne yaptıklarına bak. Onca çıkartılacak ders varken bu dersleri çıkartamıyorsan sürükleneceğin yer acz çukurudur" ifadelerini kullanarak büyük skandala imza attı.

NE YAPACAĞIMIZ ÇOK NET
Temelli şunları söyledi: "İstanbul'da seçimlere giderken bize soruyorlar HDP ne yapacak diye. Söyledik ne yapacağımız çok nettir. Bugün artık herkes kendi kendine şu soruyu sormalı: HDP ne yapacak değil, ben ne yapacağım? Bu tecridin sonlanması, bu otoriter rejimin son bulması için ben ne yapacağım? Bu adımı birlikte attığımızda o dayanışma ağlarını var ettiğimizde, gücümüzün ne denli büyük olduğuna tanıklık edeceğiz."

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