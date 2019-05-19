AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Harem Otogarı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sahur yaptı.

Yıldırım sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu gece sahurdaki adresimiz Harem Otogarı oldu. Bizi en samimi duygularıyla karşılayan esnafımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.