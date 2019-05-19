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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 04:12

'nda vatandaşlarla sahur yaptı

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 'nda vatandaşlarla sahur yaptı. Yıldırım Twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı:

Binali Yıldırım vatandaşlarla sahur yaptı

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sahur yaptı.

Yıldırım sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu gece sahurdaki adresimiz Harem Otogarı oldu. Bizi en samimi duygularıyla karşılayan esnafımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.

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