Başkan Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
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