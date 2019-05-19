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  • 19.05.2019 13:17
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 13:17

Başkan Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

Başkan , " ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin ’ü Anma, Gençlik ve 'nı kutluyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

Başkan Erdoğan, 'ü Anma, Gençlik ve dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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