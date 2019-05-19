

Bakan Albayrak açıklamasında, "19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi, yüz yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam ediyor. Milletimizin istiklal ve istikbal davasına hayat veren Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.