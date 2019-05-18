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  • 18.05.2019 08:13
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 08:13

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kırım paylaşımı

, ’nün 75’inci yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı. Kalın, " 1944’te sürgüne gönderilen 400 binden fazla ’nın ve hayatını kaybeden on binlerce kardeşimizin acısını unutmadık, unutmayacağız." diye yazdı.

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