Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Kırım Tatar Sürgünü'nün 75'inci yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "18 Mayıs 1944'te sürgüne gönderilen 400 binden fazla Kırım Tatarı'nın ve hayatını kaybeden on binlerce kardeşimizin acısını unutmadık, unutmayacağız. Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, her daim Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kırım paylaşımı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Kırım Tatar Sürgünü’nün 75’inci yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı. Kalın, "18 Mayıs 1944’te sürgüne gönderilen 400 binden fazla Kırım Tatarı’nın ve hayatını kaybeden on binlerce kardeşimizin acısını unutmadık, unutmayacağız." diye yazdı.
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