Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra emperyalist güçlerin işgalinden Milli Mücadele ruhuyla kurtarıldığı Kurtuluş Mücadelesi, yüzüncü yılında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Mücadelesini başlattığı 19 Mayıs'ta başlayacak olan kutlamalar, milli mücadele güzergahını izleyecek. Kutlamalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'te tamamlanacak. Irak, Suriye, Doğu Akdeniz, Ege'deki gelişmeler karşısında bugün de Sevr'i hayata geçirme çabasına giren dış güçlere karşı mücadelesine devam eden Türkiye 19 Mayıs'ın 100'üncü yıldönümünde hala o ruhun diri olduğunu Samsun'dan dünyaya haykıracak. Gün boyu devam edecek olan törenlerde ortak mesaj ise milli birlik ve bütünlük ruhunu ortaya koyacak.

KURTULUŞ BU MİLLETİN ZAFERİ

Bundan 100 yıl önce, 1. Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'yi çevrelemiş ve paylaşım kavgasına girmiş emperyalist devletler ülkemizin dört bir yanını işgal etmeye başlamışken, Kurtuluş Mücadelesi'nin meşalesi 19 Mayıs günü Samsun'dan yakıldı. Kurtuluş ruhuyla düşmanı tüm vatan topraklarından kovan bu millet, bugün Samsun'da aynı ruhla bir araya geliyor. 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıldönümünde, tüm yurt genelinde coşkulu kutlamalar yapılacak. En büyük kutlama ise Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'da 100 yıl önceki ruh ve aynı heyecanla bugün düzenleniyor.

ERDOĞAN PİRİ REİS'İ KARŞILAYACAK​

Samsun'daki törenler kapsamında; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, bugün saat 14.00'te Piri Reis Milli Mücadele Gemisi'ni karşılayacak. Daha sonra temsilci gençler illerinden ve ülkelerinden getirdikleri toprakları ve Türk Bayrağı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edecekler. Milyonlarca vatandaşın katılımıyla, Samsun Tütün İskelesi'ne yürüyüş gerçekleştirilecek. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap edecek. Solo Türk ve Türk yıldızları gösterisi yapılacak. Erdoğan ve devlet erkanı, etkinlikleri Bandırma Vapurundan izleyecek. Tütün İskelesi'ndeki programının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzikali tarafından "Bitmeyen Yolculuk" tiyatral gösterisi sahnelenecek.

DEVLET ERKANI SAMSUN'DA​

Milli birlik, bütünlük ve dayanışmanın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve devlet erkanı Samsun'da olacak. Milyonlarca vatandaşın katılacağı kutlamalarda verlen mesajlarla, bugün yine 100 yıl önceki gibi Sevr haritalarının ortaya çıkarıldığı bir dönemde, Türk milleti ve devletinin birlik ve beraberliği dünyaya haykırılacak. Düzenlenecek etkinliklerle, kurtuluş ruhu 100 yıl sonra tekrar hatırlanacak.



ERDOĞAN'DAN 19 MAYIS MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve SporBayramı" nedeniyle yazılı mesaj yayınladı. Gençler için yayınladığı mesajda, 19 Mayıs'ın özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adım olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir. Dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kast eden ihanet ve şer odaklarına karşı bu ülkeyi siz koruyacaksınız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceğini sizlere emanet etti" dedi.



2023'E KADAR SÜRECEK

Milli Mücadele'nin ilk ateşinin yakıldığı Samsun'dan başlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılı olan 2023 yılına kadar devam edecek. Etkinlikler, tüm halkın katılıma açık düzenlenecek. Samsun'un yanısıra 81 il ve KKTC'de kutlanacak olan 19 Mayıs törenlerine, 81 ilden milyonlarca vatandaşın katılımı bekleniyor. Bugünkü kutlamaların ardından 22 Haziran 2019 Amasya Kongresi, 23 Temmuz 2019 Erzurum Kongresi, 4 Eylül 2019 Sivas ve 23 Nisan 2020 ve nihai olarak 29 Ekim 2023'te 100 yıla özel kutlamalar gerçekleştirilecek.