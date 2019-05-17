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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 19:36

tabi olarak edilecek 461 memur alımının sonuçları açıklanıyor

tabi olarak edilecek 461 memur alımının sınav sonuçları bu akşam açıklanıyor.

İSKİ’nin memur alım sonuçları açıklanıyor!

bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak edilmek üzere; 7 Ocak 2019 ile 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan ve toplamda 461 memur alımının gerçekleştirildiği sınavın sonuçları bu akşam açıklanıyor.

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre resmi prosedürlerin ve uzun süre devam eden gerekli güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar bu gün saat 19.00'da İSKİ'nin www.iski.gov.tr adresinden açıklanıyor.

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