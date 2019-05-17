Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, Üniversite Bulvarı ve Adnan İnanıcı Caddesi üzerinde uygulama yapıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, Üniversite Bulvarı ve Adnan İnanıcı Caddesi üzerinde uygulama yapıldı.
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