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  • 18.05.2019 01:31
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 01:33

'te "abart " uygulaması! Trafikten men edildiler

'te larına yaptıkları lerle, aşırı ses ve gürültü çıkaran 82 otomobil ve 47 motosiklet trafikten men edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, Üniversite Bulvarı ve Adnan İnanıcı Caddesi üzerinde uygulama yapıldı.

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