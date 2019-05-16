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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 16:02

Son dakika: katliamı davasında flaş gelişme!

'deki eğlence merkezi 'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada, saldırgan ’un resmi nikahlı eşi ve birlikte yaşadığı tahliye edildi.

Reina katliamı davasında flaş gelişme!

'deki eğlence merkezi 'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanık 'un resmi nikahlı eşi ile birlikte yaşadığı 'nin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, mahkeme heyeti taleplerin ardından ara kararlarını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklardan Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ile birlikte yaşadığı eşi Tene Traore'nin yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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