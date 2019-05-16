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  • 16.05.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 13:07

Son dakika: 'nün firari emniyet müdürü yakalandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski 2. sınıf emniyet müdürü jandarma ekiplerince yakalandı.

FETÖ'nün firari emniyet müdürü yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan eski 2. sınıf emniyet müdürü N.K, Serdivan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından devriye görevi sırasında gözaltına aldı.

N.K'nın 2010-2014 yıllarında Emniyet Müdürlüğü emrinde çalıştığı ve 2014-2016 yıllarında da Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan N.K'nın geçen yıl Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edildiği öğrenildi.

N.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

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