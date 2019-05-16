Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte, Ümraniye Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlar için düzenlenen iftar programına katıldı.

Engelli vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Yıldırım, masaları gezerek selamlaştı.

İftar öncesi bir konuşma yapan Yıldırım, vatandaşların ramazan aylarını tebrik ederek, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu ayda birbirimizi daha çok seveceğiz. kardeş olacağız. Ayrılıkları değil, ortak yanlarımızı ortaya çıkaracağız." diye konuştu.

"BU MİLLET TARİHİN HİÇBİR DÖNEMİNDE ESİR OLMAMIŞTIR"

Milli mücadelenin 100. yıl dönüme değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Bundan 100 yıl önce topraklarımız işgal edilmişti. İstanbul da işgal edilmişti. Boğazda düşman gemileri vardı. Düşman ülkelerin askerleri şehrin her tarafını istila etmişler, Müslümanlara, Türklere eziyet ediyordu. Kocaman Osmanlı sona ermiş ve bu mübarek topraklar düşmanın eline geçmişti. İşte o günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 arkadaşı padişah tarafından 9. Kolordu Müfettişliğine görevlendirilerek Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan gizlice Samsun'a doğru yola çıktılar. 19 Mayıs'ta Samsun'a vararak bağımsızlık meşalesini yaktılar. Ya istiklal ya ölüm. Bu millete esaret yakışmaz. Bu millet tarihin hiçbir döneminde esir olmamıştır. Bu mücadeleyi başlatan, bağımsızlığımız için canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum."

Türkiye'nin bugün istikbal mücadelesi verdiğini söyleyen Yıldırım, "Bugün mücadele, ülkeler işgal edilerek yapılmıyor. Ülkelerin içine nifak tohumları, düşmanlıklar sokmak suretiyle yapılıyor. Terör örgütleriyle mücadele etmemizin amacı budur. Hedef birliğimizin, kardeşliğimizin bozulması, vatan topraklarının bölünmesidir. Buna karşı çok uyanık olamamız lazım." dedi.

"İSTANBUL'U DÜNYADA 1 NUMARA YAPACAĞIZ"

Binali Yıldırım, AK Parti hükümetlerinin engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerine değinerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"17 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi nereye getirdiğimizi sizler biliyorsunuz. Eskiden engellilerin adı yoktu. Ne yasada, ne de anayasada engellilere yer verilmişti. Sadece engellilere yönelik kanunlar çıkarılmıştı. Engellilerin kamuda çalışması için düzenlemeler yaptık. Bugün 60 bin civarında engelli kardeşimiz kamu ve özel sektörde çalışıyor. Engelli olmak bizim suçumuz değil. Önemli olan zihinlerdeki engellin kaldırılmasıdır. Biz, engelli-engelsiz birlikte Türkiye'yiz. Dayanışma halinde, birbirimize tutunarak mutlu bir ülkeyi hep beraber inşa edebiliriz."

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Yıldırım, "Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Herkesin bunu böyle bilmesi lazım. Bu topraklarda hangi meşrepten, mezhepten olursa olsun beraber yaşayacağız. Birbirimizi sevmekten başka şansımız yok. Aramıza nifak sokmaya çalışanlara asla prim vermeyelim." dedi

İstanbul'a Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, hızlı tren gibi dünyanın en büyük projelerini yaptıklarını anlatan Yıldırım, "İşte şimdi, bu kadar büyük hizmetler yaptığımız, Peygamberimizin müjdesine mazhar olmuş bu şehre belediye başkan adayı olarak karşınızdayım. İnşallah destek ve dualarınızla İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız. Ekonomisi, gençlere iş imkanlarıyla, kadınlarımızın iş, kültür, sanat hayatında daha fazla yer almaları için canla başla çalışacağız. Bu kadar tecrübeden sonra bu tecrübeyi geleceğe taşıyacağız. İstanbul sizinle daha güzel olacak." diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı seçilen İsmet Yıldırım'ı tebrik eden Yıldırım, "İsmet Bey'i belediye başkanı seçtiniz, kendisine başarılar diliyorum. 23 Haziran'da da sıra bize geldi değil mi? Eksiğimiz vardı, şimdi onu tamamlayacağız değil mi kardeşlerim?" diyerek konuşmasını bitirdi.