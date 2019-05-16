Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.05.2019 15:18
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 15:29

'den terör örgütü elebaşı ile ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah 'ın avukatlarıyla görüşme yasağına ilişkin kararların kaldırıldığını ve görüşme imkanı getirildiğini açıkladı.

Hükümetten teröristbaşı Öcalan ile ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah 'ın avukatlarıyla görüşme yasağına ilişkin kararların kaldırıldığını ve görüşme imkanı getirildiğini açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAdalet Bakanı Gül'den terör örgütü elebaşı Öcalan ile ilgili flaş açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri