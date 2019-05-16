Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağına ilişkin kararların kaldırıldığını ve görüşme imkanı getirildiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağına ilişkin kararların kaldırıldığını ve görüşme imkanı getirildiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
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