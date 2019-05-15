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  • 15.05.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 16:06

? fiyatı kaç TL? İBB'den son dakika açıklaması!

fiyatı ile ilgili son günlerde araştırmalara sürüyordu. İstanbul Büyükşehir Meclisi'nin öğrenci aylık mavi kart ücreti ile ilgili kararını verdiği açıklandı. Konu ile ilgili AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım açıklama yapmıştı. Peki, ? ? İşte konu ile ilgili detaylar...

Akbil 40 TL oldu mu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Ayrıca, İBB Meclisi'nde, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramında kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı" oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım konu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun."

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