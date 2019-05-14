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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 11:56

Son dakika: Bakan Hulusi Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Hulusi , Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Akar-Şoygu görüşmesinde, 'deki son gelişmeler, bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Milli Hulusi ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

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