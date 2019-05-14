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Başkan Erdoğan: Cevabı basit oyları çaldılar

lerin neden yenilendiğini açıklayan Erdoğan: Seçimi kazandığı halde oyları çalınan . Burada çok açık. Cevabı çok basit. Oyları çaldılar

Cevabı basit oyları çaldılar
Başkan Erdoğan, dün Genel Merkezi'nde AK Parti milletvekilleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, şunları ifade etti:

Burada çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlar belirledik. Kanuna aykırı her iki işlemin birden gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkarılmıştır. Bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün olamayacağı için aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da göz önüne alan , haklı olarak in yenilenmesi kararı vermiştir. YSK kararı sadece sandık kurulu üyelerini usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri birden gözeterek her ikisinin çakıştığı sandıkları dikkate almıştır.


Bayram tatiliyle birlikte tamamen 'a yoğunlaşacaksınız. Memleket değil, İstanbul. Memleketine gitmek isteyenlere de hayır, bu seçimde memleket yok. Bayramı burada kutlayacağız. Her bir milletvekilimiz kimseden yönlendirme beklemeden İstanbul'da nerede bir hemşerisi, eşi, dostu, arkadaşı, nazının geçeceği kimse var tek tek hepsini arayıp adayımıza destek istemelidir.

Bir belediye başkanlığı seçimi için Avrupa'sından Amerika'sına herkes seferber olmuşsa bunun arkasında başka şeyler aramak herhalde hakkımızdır. Geçenlerde 'da bir seçimin iptali yapılıyor. Niçin acaba Belçika ile kimse ilgilenmiyor? Ne ülkemden ne Avrupa'dan böyle bir ilgilenmeyi duydunuz mu? Yok. Ama İstanbul ile hepsi ilgileniyor. Neden?

Açık konuşuyorum, AK Parti'yi milletin partisi olarak değil de kendi heveslerinin aracı gibi görenlerin bu çatı altında yeri yoktur. 'nin ve Türk milletinin tarihinin en kritik mücadelelerini verdiği bir dönemde partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkaranlara izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz.

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