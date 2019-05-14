İstanbul Şişli İlçesi'nde ikamet eden 81 yaşındaki Amerikalı Loren Irville Senseman Türkiye'de 15 yıldır yaşıyordu. Suudi Arabistan'daki işinden emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen Loren, İstanbul Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda öğretmenlik yapıyordu. Dokuz ay önce Şişli'deki evinden koku geldiği ihbarı üzerine polislerin eve girmesi sonucu öldürüldüğü anlaşıldı.

CİNAYET ZANLILARI KISA SÜREDE YAKALANDI

Senseman'ın kimler tarafından öldürüldüğü araştırmalar ardından kısa sürede çözüldü. Loren Senseman'ın Taksim Meydanı'nda tanıştığı sonra evine davet ettiği Suriyeli cinayet şüphelisi 20 yaşındaki Baha Haci Hasan ve diğer şüpheli yine 20 yaşındaki Marey El Esat, tarafından öldürüldüğü belirlendi. İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





OLAY DETAYLARIYLA ANLATILDI

Cinayet zanlıları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Suriyeli şüpheliler Baha Haci Hasan ve Marey El Esat suçu birbirine attı. İddianamede olayın detayları da ayrıntılarıyla yer aldı.

"TAKSİM'DE KARŞILAŞTIK, PLAN KURDUK"

Şüpheli Baha Haci Hasan ifadesinde, iş bakmak için Taksim Meydanı'na gittiğinde diğer cinayet şüphelisi arkadaşı Esat ile karşılaştığını ve sohbet ederlerken nerede kaldığını sorduğunda "Amerikalı birinin evinde kalıyorum" deyince "Parası var mı, evinde değerli eşyası var mı?" diye kendisine sorduğunu ifade etti. Arkadaşının da eşcinsel ve hırsız olduğunu belirten şüpheli Hasan, arkadaşıyla hırsızlık yapmak için plan kurup anlaştıklarını da belirtti.

EVİN KAPISI AÇILDI, BIÇAKLADI

Şişli'deki eve gittiklerinde yaptıkları plan doğrultusunda kapı dışında arkadaşının beklediğini, kendisinin ise içeri girdiğini ifade eden şüpheli Hasan, "Sigaram kalmamış, sigara almaya çıkalım mı?" diyerek yaşlı adamı kandırdığını söyledi.

Ayrıca her ikisinin evden dışarı çıkmak için evin kapısını açtıklarında, kapı önünde bekleyen diğer şüpheli Esat'I karşısında görünce Loren'ın "Sen kimsin lan?" dediğini ve sonra cinayet zanlısı Marey El Esat'nin Senseman'ı bıçakladığını itiraf etti.

Hırsızlık amacıyla eve gittiğini belirten şüpheli pişman olduğunu da dile getirdi.

DİĞER ŞÜPHELİ "BIÇAKLAYAN BEN DEĞİLİM" DEDİ

Suriyeli diğer şüpheli Esat ise ifadesinde kendisinin Amerikalı adamı bıçaklamadığını ve kapı dışında beklerken boğuşma sesleri duyduğunu, kapı açıldığında kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü belirtti. Öldürülen Loren Irville Senseman'ı bıçaklayan kişinin Hasan olduğunu ve yerde kanlar içindeki erkeği banyoya götürmesi için taşımasına yardım ettiğini itiraf etti.

Şüpheli, cesedi banyoya taşıdıktan sonra mutfağa girip yiyecek hazırladıklarını ve balkonda yemek yediklerini de belirtti.

İKİ VALİZ EŞYA ÇALDILAR

Şüpheli Marey El Esat, eve hırsızlık amacıyla girdiğini, diğer şüpheliyle birlikte iki kamera, bir tane dizüstü bilgisayar, müzik seti ve iki tane hoparlör, cep telefonu ve ölen kişinin cebindeki 200 lirayı aldıklarını ve iki valize koyduklarını ama hiçbir eşyadan pay almadığını belirtirken, diğer şüpheli Hasan, sabah 06.00 sularında evden çıktıklarını söyledi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

Suçu birbirine atan ve tutuklu yargılanan cinayet zanlıları Baha Haci Hasan ve Marey El Esat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Tasarlayarak öldürme", "Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından ceza talep etti. Şüpheliler ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.