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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 21:08

'de 1 asker oldu

'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker oldu.

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Alandüzü mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarınca doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olmuştur." denildi.

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