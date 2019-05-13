Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Alandüzü mevkisinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.
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