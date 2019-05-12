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  • 12.05.2019 08:11
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 08:11

'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile eşi 'a, sabah namazı için geldikleri 'nde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Binali Yıldırım'a yoğun ilgi

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile eşi , sabah namazı için geldikleri 'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen Yıldırım çifti, sabah namazını cemaatle kılarak dua etti.

Yıldırım, duanın ardından vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Binali Yıldırım ve eşi fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Yıldırım ve eşine, cami giriş ve çıkışında vatandaşlar tezahüratlarıyla yoğun ilgi gösterdi.

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