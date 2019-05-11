Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Hafta sonu tatili için plan yapan vatandaşların etkili olacak sağanak yağış ve bu yağışlardan doğabilecek sel, su baskını gibi her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde açıklama yapıldı. İstanbul'da birkaç gündür etkili olan serin havalar yüzünden vatandaşlar "Havalar ne zaman düzelecek" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri...

YURT GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin yaptığı son açıklamaya göre, ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVALAR NE ZAMAN DÜZELECEK?

İstanbul'da etkili olan serin havaların ardından havaların ne zaman ısınacağı merak ediliyor. Bugün İstanbul'da 12-00 - 15.00 arası gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 11 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıkları en düşük 15 en yüksek 19 derece olacak. 12 Mayıs Pazar günü ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 14 en yüksek 21 derece olacak.

İşte yurt geneli için yapılan hava durumu uyarıları...