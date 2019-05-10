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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 12:25

Son dakika: '' kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 öğretmen gözaltına alındı

Son dakika... ’in Tarsus ilçesinde terör örgütü / soruşturmasında örgütün gizli haberleşme programı '' kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 öğretmen gözaltına alındı.

4 öğretmene şok baskın!

Terör örgütü /'e üye olmak suçlarında aranan ve kullanıcısı olan firari şahısların kaldıkları yerleri istihbari çalışmalar sonucu tespit edİlien 'ByLock' kullanıcısı 4 öğretmen yakalandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.Ö. ve E.Ö., orta kademeli rütbelilerden sorumlu emniyet imamı İ.Ü. ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü mahrem bayan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten S.Ü. adlı şüphelileri kaldıkları evlere baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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