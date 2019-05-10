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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 14:00

Son dakika: ve komutanlar sınır hattında

, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar ve komutanlar birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Havalimanında Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılanan ve komutanlar daha sonra sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar ile komutanlar, Hatay Valiliği'ni de ziyaret etti.

Valilik özel defterini imzalamasının ardından Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Vali Doğan ile bir araya geldi.

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