MHP’nin 80 ilde görev yapan hukukçuları 23 Haziran seçimleri için İstanbul’a geliyor!

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, 23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 80 ilde görev yapan tüm ülkücü-milliyetçi hukukçuların 21-27 Haziran tarihinde İstanbul'da hazır olacağını açıkladı.

YILDIZ: MİLLİ İRADE HIRSIZLARININ TEKRARLAMAYA ÇALIŞACAKLARI YOLSUZLUKLARI, HIRSIZLIKLARI SONUÇSUZ BIRAKMAK İSTANBUL'DAYIZ

Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hakkında açıklamada bulundu.

Feti Yıldız, "Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde milli irade hırsızlarının tekrarlamaya çalışacakları yolsuzlukları, hırsızlıklar sonuçsuz bırakmak için 80 ilimizde görev yapan tüm ülkücü-milliyetçi hukukçu arkadaşlarımız 21-27 Haziran tarihinde İstanbul'da hazır olacaktır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: İSTANBUL'A MİTİLİ ATACAĞIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri yenilendiği takdirde mitili İstanbul'a atacağını söylemişti. Bahçeli, "Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul'da bulunacağım, karargahımızı İstanbul'da kuracağım. Yani İstanbul'a mitili atacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kenan Kıran/Sabah