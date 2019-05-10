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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 13:30

'den son dakika açıklaması: O bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Son dakika... 'den yapılan son açıklamaya göre Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Manisa ve Giresun çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte yurt genelinde ..

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde nun parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara (Edirne, Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz ile Manisa ve Giresun çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.


İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan son radar görüntüsü:


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