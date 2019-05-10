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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 11:58

İstanbul'da 86 milyonluk vurgun! 28 kişi gözaltına alındı

haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vaat ederek yaptığı öne sürülen 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

İstanbul'da 86 milyonluk vurgun

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonunda 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adliye ve emniyete şikayette bulunan 40 kişi ve 10 banka yetkilisinin, bir şebekenin önemli projeleri hayata geçirmek için yurt dışından getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vadederek dolandırıcılık yaptığını ifade etmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şebekenin mağdurları arayarak fonlar üzerinden gelecek bütçeden yüksek kar payı verebileceklerini, bunun karşılığında ise projenin bir an önce hayata geçmesi için gerekli teminatın belirli banka şubelerinde kendi adlarına açacakları hesaplara yatırmalarını istediklerini belirledi. Şebekenin, söz konusu 10 banka şubesinde irtibatlı olduğu çalışanlar üzerinden sahte evrakla 40 kişinin hesabındaki 86 milyon lirayı farklı hesaplara transfer ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Tokat, İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 34 kişiden 5'i bankacı 28'ini yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 6 zanlının yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

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