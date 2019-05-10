Eskişehir'de, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında 7 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si muvazzaf, 5'i ihraç, biri emekli 13 astsubay ile bir öğretim görevlisi Eskişehir Adliyesine getirildi.

6 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8'i mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan ikisi tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.