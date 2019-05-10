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  • 10.05.2019 18:24
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 18:24

'de operasyonu: 2 FETÖ'cü tutuklandı

'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında 'de, FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu şüphelilerden 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de 2 FETÖ'cü tutuklandı

'de, üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında 7 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si muvazzaf, 5'i ihraç, biri emekli 13 astsubay ile bir öğretim görevlisi Eskişehir Adliyesine getirildi.

6 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8'i mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan ikisi tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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