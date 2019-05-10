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  • 11.05.2019 05:54
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 05:54

Atama kararları 'de

ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

imzasıyla yayımlanan kararlara göre, nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliklerine ise Şeref Safa ile Çiğdem Uçar getirildi.

Söz konusu atamalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 113. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

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